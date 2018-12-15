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Общество

Заведение Матильды Шнуровой включили в список главных ресторанов Forbes

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Заведение Матильды Шнуровой включили в список главных ресторанов Forbes

Санкт-Петербург, 15 декабря. Бывшая супруга лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова Матильда сообщила о том, что ее ресторан «Кококо» включили в список главных ресторанов Forbes.

Заведение находится на Вознесенском проспекте. Светская львица рассказала об успехе в соцсетях.

 «Forbes.com внесли «Кококо» в список 10 главных ресторанов в мире, в которых обязательно нужно побывать в 2019 году! Предмет для гордости», — написала Матильда.

Петербургские гурманы и поклонники Матильды поспешили ее поздравить под постом в комментариях.

В октябре текущего года Сергей Шнуров в очередной раз женился на поэтессе из Екатеринбурга Ольге Абрамовой. Церемония прошла скромно, без журналистов. Пара расписалась и покинула дворец бракосочетания.

Заведение Матильды Шнуровой включили в список главных ресторанов Forbes

Автор: Ирина Селезнева
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