Власти Петербурга потратят 2,5 млрд рублей на озеленение города

Санкт-Петербург, 15 декабря. Комитет по благоустройству Петербурга выбрал подрядчиков для озеленения нескольких районов города, общая стоимость контрактов составила около 2,5 млрд рублей.

Садово-парковое предприятие «Пушкинское» займется газонами и парками в Колпинском, Пушкинском, Московском и Фрунзенском районах Петербурга, ему выделят 600 млн не реализацию госконтракта.

Работа в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах досталась предприятию «Центральная». На эти цели выделили 1,5 млрд рублей.

Еще 430 и 445 млн рублей пойдут на благоустройство других районов Петербурга. Деньги выделят двум подрядчикам. Ранее сообщалось, что в 2019 году городские власти выделят дополнительные средства на ремонт и модернизациб трубопровода.

В городе на Неве с начала отопительного сезона произошло несколько крупных аварий, которые повлияли на систему подачи горячей воды и тепла в дома местных жителей.