Снежинки с оголенными проводами напугали петербуржцев

Санкт-Петербург, 15 декабря. Жители Московского района Петербурга заметили на праздничных конструкциях в виде снежинок оголенные провода.

Новогодние украшения с проводами напугали местных жителей, они предупредили прохожих, чтобы те не подходили близко к иллюминации. На опубликованных соцсетях фото видно, что провода торчат из белых снежинок.

Однако петербурженка Анна сообщила, что у первой композиции, которая полностью настроена, все провода убраны в коробку. Рядом находились рабочие и завершали подключение снежинок.

Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Петербург 22 декабря. К этому времени город будет полностью украшен и готов к встрече Нового года.