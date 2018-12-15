Англоязычный вымогатель «заминировал» транспортную компанию в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 декабря. В офис транспортной компании в Петербурге поступило электронное письмо с угрозой взрыва, сообщение было написано на английском языке.

Инцидент произошел вечером 13 декабря. В послании анонима говорилось, что в здании на Южном шоссе находится бомба. Злоумышленник потребовал перевести 20 тысяч долларов, в противном случае он пригрозил активировать устройство.

Оперативные службы эвакуировали здание, на улицу вывели 13 сотрудников. Опасных предметов найдено не было, проводится проверка.

Напомним, что в прошлом году в России ужесточили наказание за телефонный терроризм до 10 лет лишения свободы.