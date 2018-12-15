Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Власти Петербурга признали холдинг «Норманн» проблемным застройщиком

56
0 Оставить комментарий

Власти Петербурга признали холдинг «Норманн» проблемным застройщиком

Санкт-Петербург, 15 декабря. Замглавы комитета по строительству Петербурга Евгений Барановский сообщил, что строительный холдинг «Норманн» признали проблемным из-за трех недостроев: ЖК «На Заречной», «Три апельсина» и «Ижора парк».

Врио гендиректора компании «Норман-Веста» Владимир Смирнов подтвердил, что девелопер находится в сложной ситуации. По условиям государственного контракта, застройщик должен был предоставить 44 квартиры в Мурино социальным дольщикам.

Компания ищет инвестора, однако петербургские власти отвели неделю на то, чтобы компания нашла выход из положения. До конца марта 2019 года 44 квартиры должны быть выделены дольщикам. Вице-губернатор Игорь Албин подчеркнул, что контракт расторгнут, если застройщик не выполнит условия.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.