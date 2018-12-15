Власти Петербурга признали холдинг «Норманн» проблемным застройщиком

Санкт-Петербург, 15 декабря. Замглавы комитета по строительству Петербурга Евгений Барановский сообщил, что строительный холдинг «Норманн» признали проблемным из-за трех недостроев: ЖК «На Заречной», «Три апельсина» и «Ижора парк».

Врио гендиректора компании «Норман-Веста» Владимир Смирнов подтвердил, что девелопер находится в сложной ситуации. По условиям государственного контракта, застройщик должен был предоставить 44 квартиры в Мурино социальным дольщикам.

Компания ищет инвестора, однако петербургские власти отвели неделю на то, чтобы компания нашла выход из положения. До конца марта 2019 года 44 квартиры должны быть выделены дольщикам. Вице-губернатор Игорь Албин подчеркнул, что контракт расторгнут, если застройщик не выполнит условия.