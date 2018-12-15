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Танцы на льду устроил пьяный петербуржец под Дворцовым мостом

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Танцы на льду устроил пьяный петербуржец под Дворцовым мостом

Санкт-Петербург, 15 декабря. В ночь на 14 декабря спасатели вызволяли местного жителя, который находился на тонком льду Невы, об операции сообщили очевидцы происшествия.

Петербуржец находился в состоянии алкогольного опьянения, он танцевал под Дворцовым мостом, спустившись на лед в районе Кунсткамеры. Прохожие вызвали экстренные службы.

Спасатели передали мужчину в руки правоохранителей. Напомним, что в Петербурге действует запрет, на лед выходить нельзя, иначе нарушителям придется заплатить штраф до пяти тысяч рублей.

Автор: Ирина Селезнева
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