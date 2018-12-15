Грабители оставили петербуржца без телефона и сапог на Васильевском острове

Санкт-Петербург, 15 декабря. Жителя Петербурга ограбили и разули на Васильевском острове, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел декабря, в правоохранительные органы обратился 26-летний мужчина. Он заявил, что около 5 утра рядом с магазином на Малом проспекте на него напали шестеро неизвестных.

Петербуржца избили, отняли около 3300 рублей и смартфон. Злоумышленники заставили жертву снять ботинки. Ущерб от нападения оценивается в 25 тысяч рублей.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия, ведется расследование. Ранее сообщалось, что в Петербурге травму головы получил ученик четвертого класса.