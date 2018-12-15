Управляющие компании экономят на трубах: петербурженка обварила ноги при прорыве трубы

Значительная часть россиян недовольна работой своих управляющих компаний. Президент России Владимир Путин еще в прошлом году заявил о том, что процесс финансирования управляющих компаний должен быть реформирован, поскольку они не всегда своевременно переводят платежи тем, кто снабжает их ресурсами.

Управляющим компаниям предлагают оставить только жилищные платежи – капитальный ремонт, содержание и текущий ремонт. Но всегда ли оправданы растущие жилищные платежи? Федеральное агентство новостей проводит расследование, чтобы выяснить, насколько качественно выполняют свою работу управляющие компании.

Попробуем найти ответ на этот вопрос на примере ситуации, в которой оказалась жительница Выборгского района Петербурга. Замена труб горячего водоснабжения несоответствующего качества (обязанность ЖСК №1020) привела к трагедии — женщина получила тяжелые ожоги ног, была госпитализирована и до сих пор не восстановила трудоспособность в полном объеме.

15 сентября 2018 года в квартире на девятом этаже дома №155 корпус 1 по проспекту Энгельса ночью в туалете прорвало стояк горячего водоснабжения. Поскольку ЧП произошло в три часа ночи, хозяйка квартиры Елена Л. и ее супруг спали, и горячая вода, к тому момента когда Елена услышала шум, хлестала уже больше часа. Ночью, не глядя под ноги, женщина вскочила и ринулась в ванную комнату и туалет, чтобы понять, откуда идет вода. Добежав до туалета, поняла, что бежит по кипятку. Результат этого «пробега» — срочная госпитализация в военно-медицинскую академию с двумя процентами ожогов тела (стопы) 2-3 степени. В больнице женщина пролежала три недели, но до сих пор полностью не восстановила трудоспособность — передвигается с трудом.

«Там было сантиметра два кипятка по всем полу, почему ноги и были обожженные. Она просто с кровати соскочила и не поняла – откуда вода льется. И когда уже до туалета добежала – поняла, что по кипятку бежала. Сразу – даже не успела понять этого. Она успела добежать до кровати, а потом уже начали вызывать аварийные службы, вода все время хлестала», — рассказала представитель Елены юрист Анна Папроцкая.

По ее словам, пока на место аварии добирались сотрудники коммунальных служб, кипяток успел пролиться через девять этажей.

«Пока ехала «аварийка», с девятого этажа по стояку все протекло до первого этажа. Во всех квартирах была паровая баня. Позднее приходил эксперт и объяснил, во-первых, труба ненадлежащего качества. Но это еще полбеды. Хуже то, что эта труба была в зажиме, хотя не должна плотно прилегать, объяснил технический эксперт. Так как это кипяток, труба расширяется, она не должна была находиться в сжатом состоянии. Здесь она была установлена неправильно. При этом представитель жилищной инспекции, приходивший с проверкой, заявил: «У вас все устранено. Я посодействовать больше ничем не могу. Если у вас есть претензии к управляющей компании, вы идите в суд». Хотя он тоже подтвердил, что трубы ненадлежащего качества», — говорит представляющая интересы пострадавшей петербурженки Анна Папроцкая.

Жилищная инспекция ответила Елене, что по данному факту до 14 декабря будет проведена проверка. Однако вся проверка заключалась в том, что инспектор один раз пришел и сообщил, что все исправлено и больше не появлялся.

«Мы писали письма в районную прокуратуру, городскую, Генеральную прокуратуру, жилищную инспекцию, Роспотребнадзор, — продолжает Анна. — Роспотребнадзор не занимается такими вопросами. Генеральная прокуратура спустила в городскую. Городская — в районную, районная — в жилищную инспекцию. И на этом все, круг замкнулся. Пришел молодой человек из жилищной инспекции, покачал головой и сказал – у вас все починили, спасибо, до свидания. Зачем нам вообще нужны государственные органы? Мы, конечно, можем пойти в суд и взыскать материальный ущерб. Но судья не может прийти и все починить. Но судья не наложит штраф ни на жилищную инспекцию, ни на ЖСК 1020. Почему и было обращение в госорганы, чтобы разобрались – нанесен вред здоровью, третей степени тяжести. По-хорошему тут уголовное дело надо возбуждать. Но я из практики знаю, что это очень сложно сделать»

В квартире Елена стояк был относительно новый — замена производилась девять лет назад. Специалисты периодически якобы проводили осмотр счетчиков и стояков. В августе этого года в квартире Елены был сантехник и заверил, что со стояками все в порядке.

Непонятно — то ли сантехник сделал осмотр спустя рукава, то ли у него недостаточная квалификация для того, чтобы определить, что соединение неправильное. Да еще и трубы оказались настолько низкого качества, что не выдержали и половину отпущенного по ГОСТ срока. Но результат один — квартира полностью разрушена. А Елена находится на больничном в связи с получением травмы.

Но самое удивительное в этой истории то, что ЖСК №1020 до сих пор не понес никаких санкций. Их не наказали ни прокуратура, ни жилищная инспекция. Более того, они отказываются оплатить ремонтные работы в квартире Елены, утверждая, что ущерб в 10 раз меньше того, который оценил эксперт.

Специалисты ЖСК заявляют, что изначально квартира Елены была без евроремонта. Поэтому ремонт пострадавшей от кипятка трехкомнатной квартиры в доме-корабле оценили в 200 тысяч рублей. Притом, что эксперт, вызванный Еленой, оценил материальный ущерб в сумму свыше двух миллионов рублей.

Учитывая тот факт, что квартира несколько часов была в кипятке, и все буквально развалилось от водяной бани – вполне реальная цифра. Посмотрим, какие разрушения были замечены экспертом:

Первая комната с правой стороны при входе в квартиру: на стенах снизу и сверху отслоились обои, деревянные плинтусы деформировались, линолеум с подложкой пропитался водой и деформировался, не работает освещение, дверной блок деформирован, дверь не закрывается;

Вторая комната с правой стороны при входе в квартиру: на стенах снизу и сверху отслоились обои, деревянные плинтусы деформировались, линолеум с подложкой пропитался водой и деформировался, часть светильника не работает, дверной блок деформирован, дверь не закрывается;

Комната с балконом: на стенах частично по периметру отслоились обои, деревянные плинтусы деформировались, линолеум деформировался, не работает освещение, дверной блок деформирован, дверь не закрывается;

Прихожая: на стенах частично по периметру отслоились обои, деревянные плинтусы деформировались, линолеум деформировался;

Туалет: отвалилась настенная облицовочная плитка, деревянный блок деформирован;

Кухня: на стенах частично по периметру отслоились обои.

То есть суммы, обозначенные экспертом и выставленные ЖСК №1020 разнятся в 10 раз! Об оплате потери трудоспособности хозяйки даже и речи пока не идет. Пострадавшая по вине ЖСК женщина, которая, к слову, регулярно и своевременно оплачивает и жилищные и коммунальные услуги, до сих пор не получила ни копейки. При этом и ЖСК и жилищная инспекция заверяют, что фактически «сделали все» – бракованный стояк в квартире заменили.

Буквально накануне публикации материала Елена получила очередную отписку из государственной жилищной инспекции Петербурга, которая якобы провела проверку в полном объеме:

«Доступ в квартиру для проверки обеспечен. В ходе проверки установлено, что коммунальными услугами жилое помещение обеспечено. При визуальном осмотре установлено, что в нижней части помещения санузла на стояк трубопровода горячего водоснабжения выполнено соединения полипропиленовой и металлопластиковой трубы переходной муфтой», — говорится в заключении жилищной инспекции.

Также Елена подробно разъясняет, что в соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный имуществу и внутренней отделке помещений, подлежит оплате в полном объеме лицом, причинившем вред. И если стороны не договорятся, то Елена имеет право пригласить эксперта (что она и сделала сразу и оповестила инспектора об этом) и потом требовать установленную этим экспертом сумму через суд.

В ответе ни слова о штрафах, которые наложат на организацию за некачественно сделанную работу, закупку дешевых бракованных труб, плохую проверку их состояния. Ни слова о том, что компанию обяжут заменить трубы во всем доме — ведь замена была в одно время, и все трубы из одной партии. Ни слова о возмещении вреда здоровью и временной потере трудоспособности.

Все это Елена должна делать сама и через суд. Только вопрос — зачем нужна жилищная инспекция, которая по сути ничего не сделала, а только посоветовала обратиться в суд? То, что без суда не обойтись, пострадавшая поняла и сама после того, как ЖСК согласилась оплатить лишь десятую часть нанесенного материального ущерба.

При этом жалобы и обращения в прокуратуру ничего не дают. Федеральное агентство новостей представляет полный список обращений, которые в итоге были возвращены в Жилищную инспекцию.

И второй вопрос: кто в реальности должен контролировать качество работы ЖСК. Закупку материалов, труб, выполнение работ? Ведь в случае Елены были установлены трубы, которые по качеству не соответствуют стандартам. Да и сама установка была проведена не по технологическим нормативам. Именно поэтому, по мнению экспертов, и произошел прорыв трубы. Если контроль должны проводить сами жители, то зачем нужны специалисты из жилищной инспекции?