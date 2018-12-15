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Школьника с разбитой головой госпитализировали в Петербурге

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Школьника с разбитой головой госпитализировали в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 декабря. Ученика четвертого класса госпитализировали с травмой головы, он находится в тяжелом состоянии.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел в 20.30 14 декабря. На улице Автовской нашли мальчика 2007 года рождения.

Правоохранительные органы проводят проверку, пишут «Невские новости». Ранее сообщалось, что двое маленьких детей едва не погибли во время купания в Петербурге под недосмотру родителей.

Автор: Ирина Селезнева
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