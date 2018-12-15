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В Петербурге два малыша захлебнулись водой во время купания

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В Петербурге два малыша захлебнулись водой во время купания

Санкт-Петербург, 15 декабря. Двое малышей едва не утонули в Петербурге, инциденты произошли 13 и 14 декабря.

Один грудничок наглотался воды в квартире дома на улице Асафьева, ему вызвали скорую помощь. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Второго малыша забрали из квартиры на улице Маяковского.

Он попал в больницу по недосмотру родителей, пишет «Петербургский дневник». Ранее сообщалось, что в Петербурге пропала 14-летняя дочь мигрантов.

Автор: Ирина Селезнева
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