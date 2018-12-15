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Вандалы потушили Вечный огонь в Петербурге

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Вандалы потушили Вечный огонь в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 декабря. На Марсовом поле в Петербурге неизвестные потушили Вечный огонь, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел вечером 14 декабря, когда группа вандалов погасила пламя. Один из прохожих заметил, что огня нет, и вызвал правоохранителей.

На место происшествия прибыли сотрудники «ПетербургГаза», горение Вечного огня было восстановлено. Возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над местами захоронения, пишет «Комсомольская правда — Петербург».

Это не первый случай, связанный с Вечным огнем. Летом местный житель бросал в огонь трарурные венки, ранее бездомный мужчина грелся возле огня и получил ожоги. Медики не смогли спасти его жизнь.

Автор: Ирина Селезнева
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