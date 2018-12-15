Беглов поздравил дипломатов с Новым годом и Рождеством

Санкт-Петербург, 15 декабря. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поздравил с Новым годом и Рождеством аккредитованных в городе на Неве дипломатов, сообщила пресс-служба градоначальника.

Дипломат — это не только профессия, но и характеристика хорошего специалиста, считает Беглов. Он подчеркнул, что дипломатический корпус выполняет очень важные обязанности. Несмотря на непростую внешнеполитическую ситуацию, Петербург принимает участие в диалоге между странами.

Беглов поблагодарил всех зарубежных дипломатов за сотрудничество. Северная столица России заключила 125 соглашений с городами-побратимами и партнерами. В Петербурге находится 75 консульств и офисов международных организаций, пишет «Петербургский дневник».

Ранее сообщалось, что 14 декабря петербургский физико-математичекский лицей отмечал 100-летие. На празднование круглой даты приехал Беглов, спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, другие чиновники.