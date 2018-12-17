Петербуржцы помогли полиции раскрыть тяжкое преступление по горячим следам

Неравнодушные петербуржцы, ставшие свидетелями жестокого избиения мужчины, помогли сотрудникам Следственного комитета РФ и полиции раскрыть тяжкое преступление.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, около 22.00 5 декабря 45-летний Алексей М. вместе со своей знакомой Анастасией М. возвращались с тренировки по драйтулингу (вид скалолазания, а точнее ледолазания. — Прим. ФАН). На проспекте Большевиков во дворе 57 дома петербуржцы услышали крики и звуки драки. Подойдя ближе, Алексей и Анастасия увидели, как двое неизвестных жестоко избивают мужчину. В этот момент к месту преступления подошла еще одна неравнодушная женщина.

По словам очевидцев, молодые люди, наносившие удары, находились явно в невменяемом состоянии. Не побоявшись их, Алексей и его спутницы подошли, сфотографировали злоумышленников на мобильный телефон, пресекли избиение и вызывали сотрудников полиции. Пока петербуржцы, невольно ставшие свидетелями преступления, пытались помочь окровавленному мужчине, неизвестным удалось скрыться. Однако спасти пострадавшего не удалось, так как мужчину попросту забили насмерть.

Через некоторое время на место преступления прибыла следственно-оперативная группа, состоящая из сотрудников правоохранительных органов 24 отдела полиции, экспертов-криминалистов, кинологов и следователей Главного следственного управления Следственного комитета по Петербургу. Правоохранителям показали сделанные фотографии, благодаря чему в течение полутора часов подозреваемые были задержаны по горячим следем. Ими оказались жильцы соседних домов — 41-летний Валерий К. и его сосед 34-летний Владимир Я. Оба находились в сильном алкогольном опьянении.

По предварительным данным, причиной случившегося стала пьяная ссора, переросшая в драку. В следственном отделе по Невскому району по факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Санкции по данной статье предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Из материалов уголовного дела следует, что вечером 5 декабря около одного из домов, расположенного на проспекте Большевиков, двое мужчин, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избили потерпевшего, который скончался на месте происшествия. Местные жители, ставшие свидетелями происходящего, вызвали полицейских и врачей скорой помощи, а также сфотографировали злоумышленников на камеру мобильного телефона.

По этим фотографиям следователи и сотрудники полиции установили подозреваемых. Таким образом, благодаря активной гражданской позиции местных жителей особо тяжкое преступление было раскрыто по горячим следам. Руководством ГСУ СК России по Санкт-Петербургу рассматривается вопрос об их поощрении, о чем сообщили в пресс-службе ведомства.