Беглов поздравил учеников и педагогов с юбилеем физико-математического лицея

Санкт-Петербург, 14 декабря. Президентский физико-математический лицей № 239 отметил свое 100-летие со дня основания. Поздравить учеников и их преподавателей приехал врио губернатора Петербурга Александр Беглов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Учебное заведение посетили помощник президента РФ Андрей Фурсенко, полпред президента в СЗФО Александр Гуцан, председатель комитета по образованию Жанна Воробьева, спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров, вице-губернатор города Владимир Кириллов. Лицей № 239 является одним из самых передовых образовательных учреждений России и мира в области преподавания предметов естественнонаучного профиля.

В течение трех лет подряд лицей занимает первую строчку рейтинга «Топ-500 лучших школ России». Кроме того, лицей занимает первое место в России по числу победителей и призеров Всероссийских олимпиад школьников за последние 10 лет.



В 2018 году учащиеся лицея получили 59 дипломов (16 победителей, 43 призера) заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по восьми предметам.

«Школа очень уважаемая, я всегда ею восхищался, хоть мне и не довелось здесь учиться. Лицей остается выдающимся благодаря своим ученикам и преподавателям, но при этом образовательное учреждение открыто для всех», — сказал Андрей Фурсенко.

Полпред президента в СЗФО Александр Гуцан отметил, что лицей ассоциируется с поэтом Александром Пушкиным.

«Преподаватели здесь учат любви к своей профессии. Поэтому выпускники востребованы в ведущих вузах Петербурга. Выпускники не забывают, где сделали свои первые шаги, и это самое ценное», — добавил он.



Вячеслав Макаров наградил учителей дипломами, благодарственными письмами от Законодательного собрания Петербурга за многолетний труд. А Жанна Воробьева заявила, что лицей является образцовым. Она поблагодарила педагогов за принципальное отношение к делу и поддержку молодых талантов.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подарил книгу ученику, у которого день рождения совпал с юбилеем лицея.

«Хотел поблагодарить всех учителей этой школы, они создают ее историю вместе со своими учениками. Я уверен, что это будущие нобелевские лауреаты», — сказал губернатор.

Беглов вручил руководству лицея сертификат на создание центра выявления и поддержки одаренных детей «Айти клуб» на сумму 100 млн рублей. Директору он передал почетную грамоту за большой вклад в развитие системы общего образования.