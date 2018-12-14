Движение на участке КАД перекрыли из-за массового ДТП с участием 11 автомобилей

Санкт-Петербург, 14 декабря. Движение на участке внутреннего кольца КАД в Петербурге перекрыли из-за ДТП, столкнулись 11 легковушек и один грузовик, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Авария произошла на 4-км федеральной дороги А-118 около 16.45. На месте происшествия образовалась пробка длиной в 3 километра. Здесь находятся представители подрядчиков, которые обслуживают дорогу.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства массового столкновения машин.