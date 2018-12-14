Ученики петербургского физико-математического лицея сделали из таракана наноробота

Санкт-Петербург, 14 декабря. Президентский Физико-математический лицей №239 празднует столетие. Директор лицея Максим Пратусевич рассказал о выпускниках учебного заведения и их достижениях.

В петербургском музее находится лаборатория нанотехнологий, которая заработала в 2012 году. Здесь находится принтер, который способен напечатать материнскую плату на любой поверхности.

Студенты «ЛЭТИ» и учащиеся физико-математического лицея создали нанокиборга из мадагаскарского таракана. Они распечатали на спине насекомого микросхему. С помощью электромагнитных импульсов ребята управляют тараканом.

Максим Пратусевич назвал большим успехом лицея достижения выпускников. Один из выпускников 1997 года работает на кафедре Эйнштейна в Принстонском университете. А выпускник 2007 года Александр Логунов получил премию Салема по математике, пишет «Петербургский дневник».

Однако лицей воспитал не только плеяду талантливых математиков, в его стенах училась актриса Алиса Фрейндлих, музыкант Борис Гребенщиков, глава ФК Сергей Фурсенко. Они не забывают свою альма-матер и стараются приходить для общения с ребятами.