В метро Петербурга рассказали о графике работы в Новый год и Рождество

Санкт-Петербург, 14 декабря. Метрополитен Петербурга сообщил о графике работы в новогоднюю ночь и на Рождество. С 31 декабря и 1 января метро будет работать без перерывов.

В ночь с 6 на 7 января петербургская подземка будет работать без перерыва. В эти дни все вестибюли метро будут открыты кроме «Проспекта Ветеранов», второго вестибюля станции «Ленинский проспекта», второго вестибюля станции «Невский проспект»,пишет «ПолитЭксперт».

Полный список закрытых вестибюлей станций метро Петербурга в праздничные дни можно найти на сайте метрополитена. Руководство метрополитена попросило петербуржцев и гостей города не оставлять личные вещи в вагонах, чтобы не препятствовать работе подземки, передает «Пятый канал».

Ранее сообщалось, что Дед Мороз из Великого Устюга приедет в город на Неве 22 декабря.