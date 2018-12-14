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Депутаты предложили сделать парковку в Петербурге бесплатной по выходным

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Депутаты предложили сделать парковку в Петербурге бесплатной по выходным

Санкт-Петербург, 14 декабря. Депутаты Заксобрания Петербурга предложили рассмотреть законопроект о бесплатном размешении автомобилей на платных парковках в выходные и праздничные дни, сообщили в пресс-службе главы комитета по законодательству Дениса Четырбока.

Авторами законодательной инициативы выступили Денис Четырбок и Алексей Макаров. Проект был предварительно одобрен на заседании профильного комитета. Согласно документу, водители смогут оставлять свои транспортные средства на парковках по восресеньям и нерабочим праздничным дням, установленным Трудовым кодексом РФ.

Правило будет распространяться на парковки на дорогах общего пользования регионального значения. Четырбок подчеркнул, что во многих города Европы есть подобная практика.

Автор: Ирина Селезнева
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