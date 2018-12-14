Петербург вошел в топ-5 городов России с самыми высокими платежами за ЖКУ

Санкт-Петербург, 14 декабря. Город на Неве вошел в пятерку российских городов по среднему онлайн-платежу за коммунальные услуги, сообщила пресс-служба сервиса «Яндекс. Деньги».

Жители Петербурга за раз платят 2615 рублей, на первом месте оказалась Казань с платежом в 3228 рублей, далее идет Москва (3209 рублей), Владивосток (2999 рублей), Геленджик (2696 рублей). Средний чек по стране составил 2273 рубля.

Аналитики отмечают, что петербуржцы стали больше тратить на мобильную связь, платеж составляет 313 рублей. На 15 процентов вырос платеж за Интернет — до 607 рублей, по России это 583 рубля. Однако расходы на платное телевидение сократились — до 842 рублей.

Сообщается, что в исследование включен период с января по октябрь 2018 года, пользователи оплачивали услуги через сервис «Яндекс. Деньги».