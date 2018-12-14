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В Петербурге школьница ушла из дома и продает светящиеся шарики на улице

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В Петербурге школьница ушла из дома и продает светящиеся шарики на улице

Санкт-Петербург, 14 декабря. В Петербурге 15-летняя школьница ушла из дома, чтобы продавать светящиеся шарики, сообщил источник в правоохранительных органах.

Вечером 13 декабря в полицию поступило заявление от специалиста по попеке и попечительству. Сообщается, что девочка 2003 года рождения с 26 ноября не посещает школу и с 7 декабря ушла из дома и не вернулась.

Девочке на вид 14 лет, рост 160 см, лицо бледное европейского типа. Глаза зеленого цвета, волосы прямые, русые. Школьница была одета в черную куртку, черные джинсы, черные кроссовки.

Состоит на учете в РНК, ПНД и ОДН. Школьница по телефону рассказала, что живет у подруги и работает продавцом светящихся шариков за 300 рублей в день. В школу девочка ходить не хочет. В настоящий момент решается вопрос о лишении матери 1981 года рождения родительских прав, пишут «Невские новости».

Автор: Ирина Селезнева
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