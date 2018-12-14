Дочь мигрантов пропала по дороге из Петербурга в Воронеж

Санкт-Петербург, 14 декабря. В полицию Петербурга поступило заявление от уроженки Узбекистана о пропавшей без вести дочери 2004 года рождения, сообщил источник в правоохранительных органах.

Продавец магазина одежды рассказала, что ее дочь имеет 4 класса образования. 12 декабря она вышла из дома и по настоящее время не вернулась. Девочке 14 лет, низкого роста, смуглолицая, азиатского типа.

Брови широкие, глаза темные, рот маленький, под нижней губой две родинки. Волосы у девочки были распущены. Пропавшая была одета в куртку-пуховик с белыми и голубыми цветами, черный свитер, черные джинсы, черные кроссовки.

По словам матери, дочь поехала в Воронеж к своему другу, пишут «Невские новости».