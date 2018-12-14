Неизвестные похитили сейф и деньги из двух отделений почты в Ленобласти
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Санкт-Петербург, 14 декабря. Неизвестный обокрал отделение почты в Ленобласти, сообщил источник в правоохранительных органах.
13 декабря в полицию обратился сотрудник администрации поселка Глажево в Ленинградской области. Он сообщил, что накануне неизвестный преступник отжал входную дверь в помещении «Почта России» и похитил из кассы 274 тысячи рублей.
В этот же день в деревне Фалилеево произошло еше одно проникновение в помещение «Почты России». Неизвестный похитил сейф, в котором находилось более 19 тысяч рублей, лотерейные билеты, марки, банковские карты.
Отмечается, что оба помещения не оборудованы сигнализацией и камерами видеонаблюления, правоохранительные органы проводят проверку, пишут «Невские Новости».