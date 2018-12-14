Грабители в Петербурге ударили продавца электрошокером, не заплатив за покупки

Санкт-Петербург, 14 декабря. Пятеро злоумышленников похитили товар в магазине и ударили продавщицу электрошокером, сообщил источник в правоохранительных органах.

13 декабря в поселке Синявино неизвестные вошли в магазин «Пятерочка» и взяли с прилавка продукты и спиртные напитки. Затем злоумышленники попытались пройти через кассу, не заплатив за товар.

Мужчинам сделала замечание продавец 1991 года рождения, после чего один из злоумышленник ударил женщину электрошокером. Сумма нанесенного ущерба устанавливается, правоохранительные органы проверяют видео с камер наблюдения, пишут «Невские новости».