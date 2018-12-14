Петербуржец получил ожоги всего тела при пожаре в часовой мастерской

Санкт-Петербург, 14 декабря. Мужчина с ожогами всего тела госпитализирован после пожара в часовой мастерской, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел поздно вечером 13 декабря. В часовой мастерской цоколоного этажа на Невском проспекте произошло возгорание. Мужчина 1957 года рождения получил термические ожоги 100% тела, ожоги дыхательных путей.

Его госпитализировали в тяжелом состоянии в НИИ Скорой помощи. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства пожара, ведется проверка, пишут «Невские новости».