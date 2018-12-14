Бывший сожитель с сообщниками похитил продавца магазина в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 декабря. Несколько мужчин похитили продавщицу магазина, чтобы склонить ее к сожительству с бывшим ухажером, сообщил источник в правоохранительных органах.

Днем 13 декабря в Кировском районе Петербурга задержаны четверо мужчин 1985, 1991, 1989, 1998 года рождения. По данным правоохранителей, они применили физическую силу к продавцу магазина, расположенного на улице Партизана Германа.

Женщину 1979 года рождения посадили в автомобиль «Лада Приора» и возили по территории Красносельского и Кировского районов Петербурга. Злоумышленники пытались склонить продавщицу к дальнейшему совместному проживанию с ее бывшим сожителем.

Пострадавшую освободили, возбуждено уголовное дело, пишут «Невские новости».