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Школьник из Петербурга выстрелил в глаз семикласснице

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Школьник из Петербурга выстрелил в глаз семикласснице

Санкт-Петербург, 14 декабря. Школьник выстрелил в глаз восьмикласснице в Выборгском районе Петербурга, сообщил источник в правоохранительных органах.

12 декабря в детскую больницу с касательным огнестрельным ранением лица и термическим ожогом третьей степени левого глаза поступила ученица 8 класса. Девочка находится в тяжелом состоянии. 

Инцидент произошел вечером на проспекте Луначарского, когда ученик 7 класса случайно выстрелил из многофункционального аэрозольного пистолета «Пионер» БАМ «Сигнал охотника». Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела, проводится проверка, пишут «Невские новости».

Автор: Ирина Селезнева
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