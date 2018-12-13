Сильное задымление произошло в петербургском ТРК «Питерлэнд»

Санкт-Петербург, 13 декабря. В торгово-развлекательном комплексе «Питерлэнд» произошло сильное задымление. По словам очевидцев, на место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты, в самом ТРК была проведена эвакуация.

В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео с кадрами происшествия. На них видны пожарные расчеты у здания ТРК. По словам очевидцев, возгорание могло начаться в районе сауны, расположенной в аквапарке комплекса.

Напомним, что в ночь на 2 декабря в центре Петербурга произошел пожар в доме, из которого расселили ранее жильцов, сообщили в региональном ГУ МЧС России. Возгорание началось в доме на улице Тележной, 29. Около 04.00 огонь удалось полностью ликвидировать. Известно, что при пожаре никто не пострадал.