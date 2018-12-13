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ЖК «Прибалтийский» в Петербурге вводят в эксплуатацию

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ЖК «Прибалтийский» в Петербурге вводят в эксплуатацию

Санкт-Петербург, 13 декабря. Один из корпусов ЖК «Прибалтийский» в Петербурге постепенно вводят в эксплуатацию. Соответствующее разрешение выдала служба государственного и строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.

Почти 1,2 тысячи квартир общей площадью почти 50 тысяч квадратных метров насчитывается в введенном в эксплуатацию доме, пишут «Невские новости».

Напомним, в 2015 году ЖК попал в список проблемных. В настоящее время ситуацию контролируют вице-губернатор Игорь Албин и Комитет по строительству.

«Правительство города ведет работу, чтобы в ближайшее время проблема обманутых дольщиков в Санкт-Петербурге была полностью решена», — отметил Албин.

Автор: Алексей Громов
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