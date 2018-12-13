Подозреваемых в похищении женщины задержали в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 декабря. Уголовное дело возбудили в отношении четырех мужчин, которые похитили сотрудницу магазина в Санкт-Петербурге. Соответствующую информацию передает пресс-служба ГСУ СК РФ по городу.

В четверг, 13 декабря, четверо мужчин напали и похитили 39-летнюю сотрудницу магазина. Они затолкали ее в салон авто и скрылись с места преступления. Оказалось, что один из злоумышленников пытался выяснить с женщиной личные отношения. Двоих мужчин удалось задержать, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают еще двоих мужчин.

Следователи продолжают расследование уголовного дела.