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Беглов вручил петербуржцам награды за трудовые успехи

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Беглов вручил петербуржцам награды за трудовые успехи

Санкт-Петербург, 13 декабря. В Актовом зале Смольного состоялось награждение государственными наградами за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Беглов вручил петербуржцам награды за трудовые успехи

Артисты театра и балета, директора и сотрудники заводов, представители акционерных обществ Петербурга, медики, сотрудники образовательных учреждений получили из рук врио губернатора Петербурга ордена и медали. 

«Мне очень приятно выполнять эту миссию, эти люди-честь и слава нашего города», — сказал Александр Беглов. 

Беглов вручил петербуржцам награды за трудовые успехи

Орденом Александра Невского наградили Владимира Васильева, ректора ФГБОУ «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет ИТМО», Феликса Кармазинова, координатора стратегических программ государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга». Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени наградили Николая Тяпкина, сборщика-достройщика судового акционерного общества Судостроительный завод «Северная верфь».

Автор: Алексей Громов
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