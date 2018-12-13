Сад в Невском районе Петербурга превратят в современное общественное пространство

Санкт-Петербург, 13 декабря. Сад у Ивановского карьера в Невском районе Петербурга планируют переоборудовать в современное общественное пространство. Соответствующую информацию передает пресс-служба Смольного.

Планируется, что сад площадью свыше семи гектаров преобразуют в современное общественное пространство в следующем году. Временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов поддержал эту идею и выделил из бюджета 214 миллионов рублей.

Изначально с предложением в Комитет по благоустройству Петербурга обратились общественные организации и местные жители: территория в настоящее время находится в плохом состоянии, а некоторые участки заболочены.

Отметим, на территории сада появятся обзорные площадки, качели и детские площадки.