Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Однокомнатная квартира в Петербурге признана самой дорогой в России

42
0 Оставить комментарий

Однокомнатная квартира в Петербурге признана самой дорогой в России

Санкт-Петербург, 13 декабря. Однокомнатная квартира на Крестовском острове в Петербурге признана самой дорогой в России. Об этом сообщает пресс-служба ЦИАН.

Стоимость однокомнатной квартиры, выставленной на продажу в городе на Неве, составляет составляет почти 70 миллионов рублей. Площадь жилья — больше 110 квадратных метров, из которых 40 — терраса.

Отметим, квартира расположена на набережной Мартынова на Крестовском острове в ЖК «Императорский яхт-клуб». Ее признали самой дорогостоящей квартирой в России. На втором месте расположилась квартира площадью 84 квадратных метра в центре Москвы за 62 миллиона рублей. На третьем месте — квартира площадью 111,3 квадратных метра на берегу Черного моря за 40 миллионов рублей.

Автор: Ксения Пудовкина
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.