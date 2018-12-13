Однокомнатная квартира в Петербурге признана самой дорогой в России

Санкт-Петербург, 13 декабря. Однокомнатная квартира на Крестовском острове в Петербурге признана самой дорогой в России. Об этом сообщает пресс-служба ЦИАН.

Стоимость однокомнатной квартиры, выставленной на продажу в городе на Неве, составляет составляет почти 70 миллионов рублей. Площадь жилья — больше 110 квадратных метров, из которых 40 — терраса.

Отметим, квартира расположена на набережной Мартынова на Крестовском острове в ЖК «Императорский яхт-клуб». Ее признали самой дорогостоящей квартирой в России. На втором месте расположилась квартира площадью 84 квадратных метра в центре Москвы за 62 миллиона рублей. На третьем месте — квартира площадью 111,3 квадратных метра на берегу Черного моря за 40 миллионов рублей.