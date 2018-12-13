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ДТП с участием маршрутки и легковушки парализовало движение на участке КАД в Петербурге

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ДТП с участием маршрутки и легковушки парализовало движение на участке КАД в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 декабря. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на Кольцевой автомобильной дороге в Санкт-Петербурге: на одном из съездов в Мурино столкнулись легковушка и маршрутка.

Авария с участием маршрутного такси и легковушки парализовала движение на участке КАД. Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», заблокирован один из съездов в Мурино. Участок обозначен ярко-красным цветом. Однако в самом городе пробки достигают лишь четырех баллов. Об этом пишут городские СМИ.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося. Информации о пострадавших не поступало.

Автор: Алексей Громов
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