Дрозденко предложил решение вопроса обманутых дольщиков Ленобласти

Санкт-Петербург, 13 декабря. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко намерен обратиться в региональный парламент и Госдуму для внесения поправок, которые позволят в разы эффективнее решать проблемы обманутых дольщиков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Уже после январских каникул областные депутаты должны утвердить поправки, согласно которым на место обанкротившейся строительной компании приходит так называемая компания-донор.

Правительство Ленобласти предоставляет ей множество преференций, а она за свой счет достраивает объект. Плюсы, которые получают новые строители, несомненны: им позволят увеличить этажность объекта, разрешат изменить категорию земель на более выгодную, кроме того, обязательное строительство социальных объектов ложится на плечи региональной администрации, и компания-донор получает преимущество перед другими при строительстве следующего объекта.

Еще одни поправки областное правительство считает необходимым сделать на федеральном уровне в законах «О банкротстве» и «Долевом строительстве». Изменения обяжут компанию-банкрот оперативно передать все права на достройку компании-донору. В настоящее время процесс банкротства может растянуться на годы, и объект находится в «замороженном» состоянии. Люди годами ждут своих квартир.