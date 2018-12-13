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Суд Петербурга оштрафовал футболиста Башкирова и лишил его водительских прав

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Суд Петербурга оштрафовал футболиста Башкирова и лишил его водительских прав

Санкт-Петербург, 13 декабря. Футболиста самарских «Крыльев Советов» Евгения Башкирова лишили водительских прав после пьяного ДТП в Самаре.

Как пишет «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», сотрудники полиции задержали футболиста в Самаре, он находился за рулем авто в состоянии алкогольного опьянения. Медосвидетельствование показало многократное превышение допустимой нормы алкоголя в крови. Дело рассматривали в Петербурге — по месту прописки. 

Мировой суд признал Евгения Башкирова виновным и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на год и шесть месяцев. Известно, что Башкиров полностью признал вину.

Автор: Алексей Громов
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