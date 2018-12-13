Власти Петербурга разработают регламент для мемориальных табличек «Последнего адреса»

Санкт-Петербург, 13 декабря. Регламент для табличек «Последнего адреса» разработают в городе на Неве. Соответствующую информацию передает аппарат вице-губернатора Петербурга Игоря Албина​​​.

Профильные органы исполнительной власти во взаимодействии с общественниками займутся формированием позиции о статусе мемориальных табличек «Последнего адреса» с обязательным учетом мнения собственников зданий. Специалистам предстоит разработать проект регламента по согласованию.

«А также в обязательном порядке — размещать информацию о людях, чьи имена попадают на мемориальные знаки, в базу данных проекта «Последний адрес», — отмечается в сообщении.

В настоящее время правовой статус таких табличек не определен. По мнению Албина, необходимо «уйти с конфликтного поля и сосредоточиться на том, чтобы сформировать правовую базу для дальнейшей реализации проекта «Последний адрес» в одном из самых пострадавших от репрессий городов страны».