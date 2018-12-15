В Петербурге сотрудница МВД посвятила себя помощи бездомным животным

Работа сотрудницы петербургского главка МВД связана с выполнением серьезных оперативных задач. Хрупкая на первый взгляд девушка вместе с матерыми сотрудниками полиции ищет и задерживает опасных преступников.

Однако после службы она посвящает себя другому, очень важному для нее делу — Аня (имя изменено. — Прим. ФАН) помогает бездомным животным. По понятным причинам мы не можем назвать полное имя сотрудницы полиции и тем более рассказать подробно о специфике ее основной работы.

История волонтерской деятельности Анны началась полтора года назад, когда она узнала, что живодеры жестоко избили в Хабаровске кота. Девушка увидела в Интернете эту историю и ей захотелось спасти животное. Поиски хозяина для пострадавшего кота ничем не закончились — и она решила забрать его к себе. Барсику сделали все документы и отправили на самолете в Москву. Оттуда к себе, в Петербург, его забрала полицейская. На лечение животного собирали деньги всем миром и потратили почти 200 тысяч рублей.

Несмотря на усилия ветеринаров и усердие сотрудницы МВД, восстановиться до конца Барсик так и не смог. Сейчас у кота плохо двигаются ноги, есть проблемы с пищеварительной и мочевыводящей системами. Стоит отметить, что Анастасия не опускает руки и лечит животное нетрадиционными методами. Сотрудница полиции обращалась к специалистам и организовала для кота курсы массажа, иглоукалывания и магнитной терапии.

Понятно, что на помощь всем животным — а кроме своих, это десятки брошенных в Петербурге котов — у Ани не хватает собственных средств. Добродушная девушка ведет свою страницу в Instagram, которая названа в честь ее первого кота. Для подписчиков она постоянно публикует новые посты и старается пристраивать брошенных животных, пострадавших от жестоких людей кошек. Там же она периодически организовывает сбор денег на лечение животных.

Большую часть свободного от службы времени Анна сейчас тратит на волонтерскую деятельность. В разговоре с журналистом нашего издания она рассказала, что проблема бездомных животных стала для нее личной, когда она сама столкнулась с этой бедой.

«Когда я вижу бездомных кошек, то чувствую жалость — они голодные, живут в кошмарных условиях. Понимаю, что всем помочь невозможно, но если каждый человек поможет хотя бы одному коту, например, то проблема брошенных животных решится. Кроме того, пугает безответственность — когда люди отказываются кастрировать своих питомцев, а потом выбрасывают их на улицу. Если бы люди сознательно подходили к этой проблеме, то все было бы гораздо проще», — рассказала Анна в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Тот факт, что Аня сейчас одна и никто ей не помогает активно справляться с бесконечным количеством бездомных кошек, которым она помогает, лично ее не пугает. Девушка говорит, что желание помочь пересиливает отсутствие ресурсов. Днем на работе она помогает людям, которые пострадали от рук преступников, а после службы — котам, которые пострадали от рук людей.