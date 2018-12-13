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Сидящий на стуле сгнивший труп мужчины нашли в петербургской квартире

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Сидящий на стуле сгнивший труп мужчины нашли в петербургской квартире

Санкт-Петербург, 13 декабря. Сгнивший труп мужчины нашли в квартире на улице Дыбенко в Санкт-Петербурге. Соответствующую информацию передает источник Nation News.

В отделение правоохранительных органов 12 декабря поступило сообщение об обнаруженном в квартире, расположенной на улице Дыбенко, теле 45-летнего мужчины с гнилостными изменениями. На место незамедлительно прибыли полицейские, которые нашли тело на стуле в сидячем положении.

Удалось выяснить, что 26-летний коллега погибшего не мог выйти на связь с ним в течение полутора недель, поэтому и решил прийти к нему в гости.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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