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На месте пожара на стройке в Петербурге слышны взрывы: появилось видео

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Опубликовано видео крупного пожара на стройплощадке в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 декабря. Крупный пожар произошел на стройплощадке произошел в Петербурге. Бытовки горели на пересечении Дунайского проспекта и проспекта Космонавтов. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места происшествия.

По словам очевидца, на месте ЧП были слышны взрывы. По мнению мужчины, внутри бытовок могли взрываться газовые баллоны. Пожарные выставили оцепление и не подпускают никого к месту происшествия.

Автор: Ярослава Замысловатова
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