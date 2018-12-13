Двоих пропавших подростков разыскивают в Петербурге и Ленобласти

Санкт-Петербург, 13 декабря. Сотрудники полиции разыскивают сбежавших 12-летнего мальчика в Ленобласти и семиклассницу в Петербурге. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

В отделение полиции обратилась женщина, проживающая в городе Кировск на улице Новая, она сообщила, что ее сын 12 лет ушел из дома. Известно, что он ранее сбегал с уроков. В день пропажи на нем были серая куртка, черные брюки, подросток ушел без обуви в носках черного цвета. У него черные волосы, рост составляет 160 сантиметров.

В Петербурге семиклассница шла с занятий по танцам, однако домой не вернулась. На ней были бежевый пуховик с капюшоном, бежевая шапка с помпоном, черные джинсы, белые кроссовки. На вид ей около 14 лет, рост — 160 сантиметров, волосы темно-русые, удлиненное карэ. Последний раз девочку видели у дома 166 по проспекту Московский в 19.30.