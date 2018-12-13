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Педофила задержали в Волховстроевском районе Петербурга

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Педофила задержали в Волховстроевском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 13 декабря. Сотрудники полиции задержали педофила в Волховстроевском районе Петербурга. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

В поселке Понтонный, в доме по улице Волховстроевской в отношении подростка 2003 года рождения мужчина совершал насильственные действия сексуального характера.

Сотрудники полиции задержали по подозрению в совершении преступления мужчину 1978 года рождения, возбуждено уголовное дело.

Автор: Алексей Громов
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