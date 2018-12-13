Пьяный хозяин квартиры зарезал гостя в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 декабря. Гость во время застолья поссорился с хозяином квартиры и получил смертельный удар ножом в Санкт-Петербурге.

Как стало известно ФАН от источника в правоохранительных органах, в парадной дома по улице Белы Куна с колото-резаной раной спины был найден труп неизвестного мужчины.

Позже правоохранители задержали мужчину 1987 года рождения, которого изобличили в том, что 11 декабря около 19.00 он находился по месту своего жительства и во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, нанес удар ножом в

спину гостю 1982 года рождения. Тот от полученных телесных повреждений скончался.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, подозреваемого заключили под стражу.