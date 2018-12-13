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Водитель Lada во время дорожного конфликта распылил газ и ограбил петербуржца

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Водитель Lada во время дорожного конфликта распылил газ и ограбил петербуржца

Санкт-Петербург, 13 декабря. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах дорожного конфликта в Петербурге, который завершился распылением газа и грабежом. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

В отделение правоохранительных органов 12 декабря в 14.05 обратился мужчина 1962 года рождения с сообщением о том, что в 09.40 того же дня на Приморском шоссе в поселке Лисий Нос при фиксации нарушений ПДД фоторадарным комплексом неизвестный мужчина за рулем «Лада Калина» устроил словесный конфликт.

В ходе него он распылил аэрозольный газ в лицо заявителю и украл фотоаппарат Canon, на который фиксировался конфликт.

Заявитель после обращения в травмпункт и оказания медицинской помощи с термическим ожогом первой степени лица и обоих глаз в удовлетворительном состоянии отпущен.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Автор: Алексей Громов
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