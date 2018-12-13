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Оставшаяся без присмотра двухлетняя девочка выпила кипяток в Петербурге

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Оставшаяся без присмотра двухлетняя девочка выпила кипяток в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 декабря. Девочка в Санкт-Петербурге получила сильнейший ожог рта, выпив кипяток. Соответствующую информацию ФАН получило от источника в правоохранительных органах.

В отделение полиции 12 декабря около 20.10 из детской больницы №19 поступила телефонограмма о том, что в 13.34 того же дня из своей квартиры по проспекту Маршала Жукова с термическим ожогом полости рта в тяжелом состоянии госпитализировали двухлетнюю девочку.

Правоохранителям удалось установить, что ребенок выпил кипяток по недосмотру родителей.

Автор: Алексей Громов
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