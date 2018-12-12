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Девушка протаранила семь машин и влетела в стену дома в Петербурге, ФАН публикует видео

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Девушка протаранила семь машин и влетела в стену дома в Петербурге, ФАН публикует видео

Санкт-Петербург, 12 декабря. Девушка, находившаяся за рулем джипа марки Land Rover Discovery, протаранила семь машин и влетела в стену дома в Петербурге. ФАН публикует видео.

Дорожно-транспортное происшествие зафиксировали в Прядильном переулке. Девушка на внедорожнике по неустановленным причинам не справилась с управлением и влетела в семь автомобилей, после чего влетела в стену дома.

Информации о пострадавших не поступало.

 

Автор: Алексей Громов
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