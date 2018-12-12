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Петербурженка на джипе протаранила семь машин и влетела в стену дома

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Петербурженка на джипе протаранила семь машин и влетела в стену дома

Санкт-Петербург, 12 декабря. Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника произошло в Санкт-Петербурге. Об этом пишут очевидцы в социальных сетях.

Женщина, находившаяся за рулем внедорожника Land Rover Discovery, протаранила сразу семь автомобилей, после чего влетела в стену дома. Авария произошла в Прядильном переулке. Об этом пишет «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

«Водительница чувствует себя нормально, комплекс вины, увы, не привит, владельцев поврежденных автомобилей ждет грустный вечер», — пишут очевидцы.

Сама женщина, управлявшая авто, сказала, что «машина сама так поехала». 

Автор: Алексей Громов
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