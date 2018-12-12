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Петербургские волонтеры получили награды от имени президента России

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Петербургские волонтеры получили награды от имени президента России

Санкт-Петербург, 12 декабря. В Смольном памятными медалями, благодарностями от имени Президента РФ, «Знаками отличия за вклад в развитие добровольческой деятельности в Санкт-Петербурге» отметили более 50 волонтеров.

Петербургские волонтеры получили награды от имени президента России

Добровольцев наградили в следующих номинациях: «Экологическое добровольчество. Деятельность, направленная на сохранение окружающей среды, решение экологических проблем», «Экологическое добровольчество. Деятельность,направленная на оказание помощи животным, решение проблем бездомных животных», «Социальное добровольчество. Деятельность направленная на оказание помощи детям оставшимся без попечения родителей и находящимся в трудной жизненной ситуации».

Петербургские волонтеры получили награды от имени президента России

Свои награды они получили из рук временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Также девять финалистов Всероссийского конкурса «Мы — граждане России» получили свой первый главный документ — паспорт Российской Федерации. 

Петербургские волонтеры получили награды от имени президента России

«Добрый день наследники», — начал свою речь Александр Беглов.

После чего поздравил ребят с Днем Конституции и поблагодарил их за ту бескорыстную работу, которую они делают.

«Когда мы вместе,у нас все получится», — заметил врио губернатора.

Автор: Алексей Громов
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