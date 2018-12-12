Петербурженка в декрете печет торты и отдает доход на благотворительность

Петербурженка Полина Фоминцева на протяжении двух лет в декретном отпуске печет торты в благотворительных целях. Этим она показала: чтобы сделать добро, не нужны повод, усилия, специальные инструменты или дополнительная мотивация.

Полина по образованию не кондитер, а музыкант. Она закончила Санкт-Петербургскую консерваторию по классу скрипки и после этого работала в Михайловском театре в группе первых скрипок.

До выхода в декрет Полина не увлекалась кулинарией, однако вдохновившись примером жительницы Москвы решила попробовать испечь свой первый десерт. Он получился неказистым — кривым и некрасивым — но времени было достаточно, чтобы отточить мастерство. Сначала она пекла торты для себя, потом для друзей, а потом на заказ.

«С самого детства мне хотелось делать что-то доброе и полезное. Когда все дети играли в песочнице, я собирала мусор во дворе. Мне казалось, что планета задыхается, и мы должны ей помочь», — вспоминает она.

Так пришла мысль, что домашние торты можно продавать, а выручку отдавать на благотворительность: организации, которая помогает фондам собирать деньги. Среди них — фонд «Родительский мост», который открыл школу приемных родителей.

«От идеи зарабатывать продажей тортов я отказалась — для меня это очень некомфортно, по натуре я совсем не коммерсант. Но мне всегда хотелось как-то помочь детям, у которых нет родителей. Через фонд «Нужна помощь» я узнала о таком социальном проекте: в Калининграде женщины ухаживают за детьми-сиротами, попавшими в больницы», — рассказала Полина.

Ей приходилось печь по ночам, но, по ее словам, это было даже в радость — расслабляет после трудного дня, есть возможность подумать о чем-то своем, пока замешиваешь, взбиваешь, украшаешь. Девушка говорит, что ей нравится думать, что каждый может изменить ситуацию к лучшему. Да, проблем много, но чем жаловаться на кого-то, лучше заняться конкретным делом.

Эта по сути очень простая и понятная история — о том, что каждый может чем-то кому-то помочь, несмотря на собственные ежедневные заботы, и о том, что необязательно из востребованного окружающими хобби делать коммерческий проект.