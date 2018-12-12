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Новый ледокол для ВМФ заложили на верфях судостроительной компании «Алмаз» в Петербурге

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Новый ледокол для ВМФ заложили на верфях судостроительной компании «Алмаз» в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 декабря. В Петербурге на верфях судостроительной компании «Алмаз» заложен новый ледокол для нужд Военно-морского флота.

Облегченная версия ледокола проекта 21180 «Илья Муромец» будет также носить имя былинного богатыря Евпатия Коловрата. Новый ледокол будет с гораздо меньшей осадкой и сможет самостоятельно проводить суда в тяжелых ледовых условиях, выполнять все виды ледокольных работ.

Новый ледокол для ВМФ заложили на верфях судостроительной компании «Алмаз» в Петербурге

Также он сможет в качестве буксира оказывать помощь судам, терпящим бедствие. Данный проект дизель-электрического судна разработало нижегородское конструкторское бюро «Вымпел».

Новый ледокол для ВМФ заложили на верфях судостроительной компании «Алмаз» в Петербурге

Полное водоизмещение ледокола — 4080 тонн, длина корпуса — 82 метра, ширина — 19 метров, осадка — 4,6 метра. Скорость — до 14 узлов, дальность плавания — 7600 миль, автономность — 30 суток. Он может преодолевать льды толщиной до одного метра со скоростью два узла. Учитывая самое совершенное электронное оснащение ледокола, его экипаж будет состоять всего 28 человек.  

Автор: Денис Машкин
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