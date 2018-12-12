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Четверых жителей Петербурга задержали по подозрению в убийстве

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Четверых жителей Петербурга задержали по подозрению в убийстве

Санкт-Петербург, 12 декабря. Четверых мужчин задержали по подозрению в убийстве в Санкт-Петербурге. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

По адресу улица Белы куна, 15/1, нашли труп неизвестного мужчины,на вид которому порядка 40-45 лет, у него европейский тип лица, волосы темные, очень коротко стриженые, одет следующим образом: черная футболка, черные штаны, черные носки ,черные кроссовки. На теле имеются телесные повреждения в виде колото-резаной раны верхней части спины.

По подозрению в совершении убийства задержали мужчин 1986, 1987, 1970 годов рождения - уроженцев Вологодской области и Ленинграда. Личность еще одного человека устанавливают.

Автор: Алексей Громов
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